«Уф, какой красивый животик»: Нугуманова выложила фото в коротких шортах

Российская фигуристка Нугуманова выложила фото в коротких шортах

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новую фотографию у себя в социальных сетях.

19-летняя спортсменка выложила фотографию в коротких шортах и показала свой плоский животик.

Елизавета Нугуманова. Личные соцсети

Подписчики Нугумановой остались довольны постом фигуристки:

«Уф, какой красивый животик».

«Шикарна».

«Лиза отлично выглядишь».

«Самая прекрасная»

В сезоне-2020/21 Нугуманова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию.