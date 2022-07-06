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Сегодня, 09:25

«Уф, какой красивый животик»: Нугуманова выложила фото в коротких шортах

Российская фигуристка Нугуманова выложила фото в коротких шортах
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Личные соцсети
Елизавета Нугуманова.
Фото Личные соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новую фотографию у себя в социальных сетях.

19-летняя спортсменка выложила фотографию в коротких шортах и показала свой плоский животик.

Елизавета Нугуманова. Фото Личные соцсети
Елизавета Нугуманова.
Личные соцсети

Подписчики Нугумановой остались довольны постом фигуристки:

«Уф, какой красивый животик».

«Шикарна».

«Лиза отлично выглядишь».

«Самая прекрасная»

В сезоне-2020/21 Нугуманова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию.

Елизавета Нугуманова
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