«Уф, какой красивый животик»: Нугуманова выложила фото в коротких шортах
Российская фигуристка Нугуманова выложила фото в коротких шортах
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новую фотографию у себя в социальных сетях.
19-летняя спортсменка выложила фотографию в коротких шортах и показала свой плоский животик.
Елизавета Нугуманова.
Личные соцсети
Подписчики Нугумановой остались довольны постом фигуристки:
«Уф, какой красивый животик».
«Шикарна».
«Лиза отлично выглядишь».
«Самая прекрасная»
В сезоне-2020/21 Нугуманова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию.
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