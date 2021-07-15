Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала откровенную фотографию из боксерского ринга
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Девушка — боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новые фотографии и видео. Она сфотографировалась в боксерском ринге.
«9 дней до Победы! Кто будет смотреть?» — написала Ванзант.
23 июля состоится турнир BKFC 19, в котором Ванзант проведет бой против Рэйчел Остович.
Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.
Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка — боец провела 11 июля 2020 года в турнире на «Бойцовском острове».
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