«Вот это конфетка». Фигуристка Сотникова показала фото в купальнике
15 июля 2021, 19:18
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в Instagram. 25-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографию в белом купальнике и шляпе.
«Я выбираю жить в кайф», — написала Сотникова.
«Вот это конфетка!» — отреагировал один из пользователей в комментариях.
Сотникова также является двукратной серебряной призеркой чемпионатов Европы (2013, 2014).
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