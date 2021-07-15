«Вот это конфетка». Фигуристка Сотникова показала фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в Instagram. 25-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографию в белом купальнике и шляпе.

«Я выбираю жить в кайф», — написала Сотникова.

«Вот это конфетка!» — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Сотникова также является двукратной серебряной призеркой чемпионатов Европы (2013, 2014).