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Секс-символ ММА готовится к новому бою. Видео

14 июля 2021, 06:12
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
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Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новые фотографии и видео. Она запечатлела подготовку к новому бою.

«У страха два значения: забудь обо всем и беги или посмотри в глаза своему страху и стань лучше. Выбор за тобой», — процитировала Ванзант в описании к фотографиям писателя Зига Зиглара.

23 июля состоится турнир BKFC 19, в котором Ванзант проведет бой против Рэйчел Остович.

Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.

Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года в турнире на «Бойцовском острове».

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Евгений Козинов все материалы автора

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