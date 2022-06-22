«Вот это да»: бывшая жена Кокорина похвасталась накачанными ягодицами в узеньком купальнике
Бывшая жена Кокорина похвасталась накачанными ягодицами в узеньком купальнике
Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина выложила привлекательную фотографию в свои соцсети.
Девушка в черном купальнике похвасталась накачанными ягодицами в узеньком купальнике.
Дарья Валитова.
Соцсети
Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл.
В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.
Новости