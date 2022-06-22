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«Вот это да»: бывшая жена Кокорина похвасталась накачанными ягодицами в узеньком купальнике

Бывшая жена Кокорина похвасталась накачанными ягодицами в узеньком купальнике
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
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Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина выложила привлекательную фотографию в свои соцсети.

Девушка в черном купальнике похвасталась накачанными ягодицами в узеньком купальнике.

Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Соцсети

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл.

В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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