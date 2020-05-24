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«Чудесный день». Гимнастка Солдатова показала, как ездит верхом на коне

20:01
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 21-летняя российская гимнастка показала фото и видео с занятий по верховой езде.

«Какой же чудесный день был», — написала в Instagram Солдатова.

«Красотка, наша королева Soldi!» — отреагировал в комментариях подписчик гимнастки.

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