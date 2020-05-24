«Чудесный день». Гимнастка Солдатова показала, как ездит верхом на коне
20:01
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 21-летняя российская гимнастка показала фото и видео с занятий по верховой езде.
«Какой же чудесный день был», — написала в Instagram Солдатова.
«Красотка, наша королева Soldi!» — отреагировал в комментариях подписчик гимнастки.
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