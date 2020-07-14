«Чудесна в голубом». Солдатова покорила подписчиков новым фото в обтягивающем белье
14 июля 2020, 22:27
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 22-летняя российская спортсменка показала две фотографии в облегающем спортивном костюме.
«1 or 2?» — написала в Instagram Солдатова
«Чудесна в голубом. Александра, вы действительно прекрасна», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.
Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).
«В мире столько всего прекрасного». Гимнастка Солдатова впечатлила красотой своих ног
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...