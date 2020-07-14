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«Чудесна в голубом». Солдатова покорила подписчиков новым фото в обтягивающем белье

14 июля 2020, 22:27
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 22-летняя российская спортсменка показала две фотографии в облегающем спортивном костюме.

«1 or 2?» — написала в Instagram Солдатова

«Чудесна в голубом. Александра, вы действительно прекрасна», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

«В мире столько всего прекрасного». Гимнастка Солдатова впечатлила красотой своих ног

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