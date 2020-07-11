«В мире столько всего прекрасного». Гимнастка Солдатова впечатлила красотой своих ног
11 июля 2020, 16:35
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 22-летняя российская спортсменка показала фотографии в каблуках и черном платье на фоне водоема.
«1/2 или? Любите,в мире столько всего прекрасного», — написала в Instagram гимнастка.
Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).
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