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«Чего это я?» Актриса Арзамасова выложила фото с венком на голове и похвасталась идеальной талией

16:03
Елизавета Арзамасова. Фото instagram.com
Елизавета Арзамасова. Фото instagram.com

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram. Она показала фотографию в венке на голове.

— С этой фотографией сначала что-то не сложилось. Разместила, удалила, а теперь вот смотрю и думаю: чего это я? Пышность лета тянет в травы. В Москве сегодня хмуро, но лето пока не отпускает, — написала Арзамасова.

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