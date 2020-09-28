«Чего это я?» Актриса Арзамасова выложила фото с венком на голове и похвасталась идеальной талией

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram. Она показала фотографию в венке на голове.

— С этой фотографией сначала что-то не сложилось. Разместила, удалила, а теперь вот смотрю и думаю: чего это я? Пышность лета тянет в травы. В Москве сегодня хмуро, но лето пока не отпускает, — написала Арзамасова.