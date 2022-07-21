«Какие стройные ножки». Бывшая жена Кокорина выложила фото в мини-юбке
Бывшая жена Кокорина выложила фото в мини-юбке
Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.
21-летняя девушка выложила фото в мини-юбке.
Дарья Валитова.
Соцсети Дарьи Валитовой
Подписчики отреагировали на новые фотографии Валитовой:
«Какие стройные ножки!»
«Огонь!»
«Как же красиво!»
Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл.
В конце 2021 года девушка сообщила, что рассталась с нападающим.
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