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«Какие стройные ножки». Бывшая жена Кокорина выложила фото в мини-юбке

Бывшая жена Кокорина выложила фото в мини-юбке
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Фото Соцсети Дарьи Валитовой
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Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

21-летняя девушка выложила фото в мини-юбке.

Дарья Валитова. Фото Соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Соцсети Дарьи Валитовой

Подписчики отреагировали на новые фотографии Валитовой:

«Какие стройные ножки!»

«Огонь!»

«Как же красиво!»

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл.

В конце 2021 года девушка сообщила, что рассталась с нападающим.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
серия А
3
0
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