«Какие стройные ножки». Бывшая жена Кокорина выложила фото в мини-юбке

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

21-летняя девушка выложила фото в мини-юбке.

Дарья Валитова. Соцсети Дарьи Валитовой

Подписчики отреагировали на новые фотографии Валитовой:

«Какие стройные ножки!»

«Огонь!»

«Как же красиво!»

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл.

В конце 2021 года девушка сообщила, что рассталась с нападающим.