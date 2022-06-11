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Видны все прелести: бывшая жена Кокорина выложила фото в прозрачном купальнике

Бывшая жена Кокорина выложила фото в прозрачном купальнике
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Фото Соцсети Дарьи Валитовой
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Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина выложила новую фотографию у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала фото с отдыха в прозрачном купальнике белого цвета.

Дарья Валитова. Фото Соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Соцсети Дарьи Валитовой

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

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