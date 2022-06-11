Как эти ниточки выдерживают: Ефимова похвасталась пышной грудью в тоненьком купальнике
Ефимова выложила новое фото в ярком купальнике
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в соцсетях.
30-летняя спортсменка выложила фотографию в зеленом купальнике. Подписчики оценили фото: «Красотка», «Невероятная», «Как эти ниточки выдерживают», «Потрясающая фигура».
Юлия Ефимова.
Соцсети
Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.
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