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Сегодня, 10:00

Как эти ниточки выдерживают: Ефимова похвасталась пышной грудью в тоненьком купальнике

Ефимова выложила новое фото в ярком купальнике
Читать «СЭ» в
Юлия Ефимова.
Фото Соцсети
Юлия Ефимова.
Фото Соцсети
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в соцсетях.

30-летняя спортсменка выложила фотографию в зеленом купальнике. Подписчики оценили фото: «Красотка», «Невероятная», «Как эти ниточки выдерживают», «Потрясающая фигура».

Юлия Ефимова. Фото Соцсети
Юлия Ефимова.
Соцсети

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Юлия Ефимова
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