«Ну и кокосики». Фигуристка Нугуманова выложила фото в красном лифчике
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новый пост в социальных сетях.
Она показала фотографии с отдыха. На кадрах Нугуманова, одетая в эффектное красное бикини, отдыхает на катере.
Елизавета Нугуманова.
«Сногшибательная красотка», — написал один из подписчиков.
«Лиза, очень рад снова видеть твои прекрасные глаза, улыбку», — сделали ей комплимент.
«Лизонька, ты прекрасная красавица», — похвалили Нугуманову.
19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.
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