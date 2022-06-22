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Сегодня, 18:00

«Ну и кокосики». Фигуристка Нугуманова выложила фото в красном лифчике

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Елизавета Нугуманова.
Елизавета Нугуманова.
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новый пост в социальных сетях.

Она показала фотографии с отдыха. На кадрах Нугуманова, одетая в эффектное красное бикини, отдыхает на катере.

Елизавета Нугуманова.
Елизавета Нугуманова.

«Сногшибательная красотка», — написал один из подписчиков.

«Лиза, очень рад снова видеть твои прекрасные глаза, улыбку», — сделали ей комплимент.

«Лизонька, ты прекрасная красавица», — похвалили Нугуманову.

19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Елизавета Нугуманова
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