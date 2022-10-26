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Сегодня, 10:55

«Тут никакой силикон не нужен»: бывшая девушка футболиста Игнатьева восхитила своих поклонников

Бывшая девушка футболиста Игнатьева снялась в необычной фотосессии
Виктория Кравченко
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Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Аида Уразбахтина, экс-возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка показала несколько снимков в необычном наряде.

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети
Аида Уразбахтина.
Фото Соцсети

Подписчики Аиды оценили образ:

«Чудо женщина»

«Космическая красота»

«Невероятная красавица»

Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.

Игнатьев и Уразбахтина находились в отношениях с 2020 года. Недавно стало известно, что пара рассталась.

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