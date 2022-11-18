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Сегодня, 15:50

Боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новое фото в розовом бикини

Боец ММА Пейдж Ванзант показала новое фото в купальнике
Виктория Кравченко
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Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети
Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети
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Боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новую фотографию в соцсетях. 28-летняя спортсменка выложила фото в розовом купальнике.

Пейдж Ванзант. Фото Соцсети
Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети

Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:

«Ого, как всегда очень экстравагантно».

«Бомба».

«Вот это поза, класс».

11 июля 2020 года Ванзант проиграла Аманде Рибас на UFC 251, после чего покинула промоушен с рекордом 8-5-0. Она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, где провела два поединка, оба из которых проиграла.

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