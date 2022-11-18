Боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новое фото в розовом бикини
Боец ММА Пейдж Ванзант показала новое фото в купальнике
Боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новую фотографию в соцсетях. 28-летняя спортсменка выложила фото в розовом купальнике.
Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети
Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:
«Ого, как всегда очень экстравагантно».
«Бомба».
«Вот это поза, класс».
11 июля 2020 года Ванзант проиграла Аманде Рибас на UFC 251, после чего покинула промоушен с рекордом 8-5-0. Она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, где провела два поединка, оба из которых проиграла.
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