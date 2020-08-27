Безумные тренировки Линдси Вонн. В одной из них нужно приседать со штангой над унитазом

Олимпийская чемпионка по прыжкам с трамплина Линдси Вонн опубликовала необычные тренировки под руководством своего фитнес-тренера Гуннара Петтерсона. Наибольшее внимание фанатов привлекло одно из занятий, включающее в себя приседание со штангой над унитазом.

Линдси Вонн завершила профессиональную карьеру в 2019 году. На ее счету золото Ванкувера-2010, а также две бронзы Олимпиад, две победы на чемпионатах мира, а также рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира (82).