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Безумные тренировки Линдси Вонн. В одной из них нужно приседать со штангой над унитазом

21:50
Линдси Вонн.
Линдси Вонн.
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Олимпийская чемпионка по прыжкам с трамплина Линдси Вонн опубликовала необычные тренировки под руководством своего фитнес-тренера Гуннара Петтерсона. Наибольшее внимание фанатов привлекло одно из занятий, включающее в себя приседание со штангой над унитазом.

Линдси Вонн завершила профессиональную карьеру в 2019 году. На ее счету золото Ванкувера-2010, а также две бронзы Олимпиад, две победы на чемпионатах мира, а также рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира (82).

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