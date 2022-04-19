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Женская лига

Сегодня, 15:37

Секс-символ ММА Ванзант показала откровенные фотографии в нижнем белье с яхты вместе с подругой

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте.
Фото Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте.
Фото Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте.
Фото Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте.
Фото Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте.
Фото Соцсети Пейдж Ванзант
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Боец ММА Пейдж Ванзант поделилась новыми снимками у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила фотографии, на которых она позирует в нижнем белье на яхте вместе со своей подругой.

Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте. Фото Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте.
Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте. Фото Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте.
Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте. Фото Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте.
Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте. Фото Соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте.
Соцсети Пейдж Ванзант

На счету 28-летней Ванзант 8 побед и 5 поражений в ММА, а также 2 поражения в боях на голых кулаках. С сентября 2021 года американка начала выступать в лиге рестлинга All Elite Wrestling.

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