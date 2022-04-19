Секс-символ ММА Ванзант показала откровенные фотографии в нижнем белье с яхты вместе с подругой

Боец ММА Пейдж Ванзант поделилась новыми снимками у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила фотографии, на которых она позирует в нижнем белье на яхте вместе со своей подругой.

Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте. Соцсети Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте. Соцсети Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте. Соцсети Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант и ее подруга на яхте. Соцсети Пейдж Ванзант

На счету 28-летней Ванзант 8 побед и 5 поражений в ММА, а также 2 поражения в боях на голых кулаках. С сентября 2021 года американка начала выступать в лиге рестлинга All Elite Wrestling.