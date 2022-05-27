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Сегодня, 13:05

«Вау, Алина готовится к бою»? Загитова выложила видео боксерской тренировки

Загитова опубликовала видео с тренировки по боксу
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Из личного архива

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Спортсменка выложила видео с тренировки по боксу.

Подписчики оценили видео:

«Пушка», «Классно», «Круто», «Не перестаешь удивлять!», «Ничего себе».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Фигурное катание
Алина Загитова
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