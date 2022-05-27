«Вау, Алина готовится к бою»? Загитова выложила видео боксерской тренировки
Загитова опубликовала видео с тренировки по боксу
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Спортсменка выложила видео с тренировки по боксу.
Подписчики оценили видео:
«Пушка», «Классно», «Круто», «Не перестаешь удивлять!», «Ничего себе».
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.
Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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