«Вау, Алина готовится к бою»? Загитова выложила видео боксерской тренировки

Загитова опубликовала видео с тренировки по боксу

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Спортсменка выложила видео с тренировки по боксу.

Подписчики оценили видео:

«Пушка», «Классно», «Круто», «Не перестаешь удивлять!», «Ничего себе».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.