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Сегодня, 08:55

«Ножки от ушей». Фигуристка Щербакова похвасталась стройной фигурой в кожаной куртке

Щербакова опубликовала фотографии в кожаной куртке
Читать «СЭ» в
анна Щербакова.
Фото Telegram

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новые фотографии в Telegram-канале.

18-летняя спортсменка выложила фото из парка в черной кожаной куртке.

Подписчики оценили фотографии Щербаковой: «Красотка», «Ножки от ушей», «Самая красивая», «Модная», «Она идеальна», «Волшебно», «Модель».

Недавно фигуристки вернулись из отдыха в Дубае, в котором отдыхали вместе с Алиной Загитовой.

Щербакова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.

Анна Щербакова
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