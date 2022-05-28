«Ножки от ушей». Фигуристка Щербакова похвасталась стройной фигурой в кожаной куртке

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новые фотографии в Telegram-канале.

18-летняя спортсменка выложила фото из парка в черной кожаной куртке.

Подписчики оценили фотографии Щербаковой: «Красотка», «Ножки от ушей», «Самая красивая», «Модная», «Она идеальна», «Волшебно», «Модель».

Недавно фигуристки вернулись из отдыха в Дубае, в котором отдыхали вместе с Алиной Загитовой.

Щербакова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.