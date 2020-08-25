Агрессивный макияж и одежда. Поразительное фото теннисистки Кузнецовой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в своем Instagram новое фото. На нем она очень довольна, что иногда удается одеваться не в спортивную одежду.

«Как же приятно иногда сбросить спортивную одежду и «обнулиться». Совершенно другое ощущение себя.Что вам ближе кеды или туфли? Косметика или естественная красота?», — написала 35-летняя теннисистка.

Светлана Кузнецова — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытого чемпионата США — 2004 и Открытого чемпионата Франции — 2009).