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Агрессивный макияж и одежда. Поразительное фото теннисистки Кузнецовой

13:45
Светлана Кузнецова.. Фото https://www.instagram.com
Светлана Кузнецова.. Фото https://www.instagram.com
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в своем Instagram новое фото. На нем она очень довольна, что иногда удается одеваться не в спортивную одежду.

«Как же приятно иногда сбросить спортивную одежду и «обнулиться». Совершенно другое ощущение себя.Что вам ближе кеды или туфли? Косметика или естественная красота?», — написала 35-летняя теннисистка.

Светлана Кузнецова — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытого чемпионата США — 2004 и Открытого чемпионата Франции — 2009).

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