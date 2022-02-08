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Сегодня, 15:08

«А куда грудь пропала?» Загитова выложила новое видео с Олимпиады в Пекине

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram показала то, как с гимнасткой Маргаритой Мамун разминаются в Олимпийской деревне. Видео с фигуристкой появилось в фанатском аккаунте Загитовой.

«Мы вышли на свободу, хотя бы чуть-чуть», — сказала Загитова в ролике.

Подписчики аккаунта teamzagitova оценили то, как выглядит фигуристка:

«А куда грудь пропала?»

«Мне нравятся сторис, где Алина разговаривает».

«Классная девушка, чудо красоты, нереально стройная фигура, остроумная, веселая, нежная добродушная».

«Какая же ты смешная».

Олимпиада
Алина Загитова
Маргарита Мамун
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