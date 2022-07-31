Туктамышева показала, как научилась кататься по волнам на вейксерфе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое видео в социальных сетях.

Девушка показала, как училась кататься на вейксерфе.

«Вот как все начиналось», — прокомментировала фигуристка первую неудачную попытку встать на доску.

«Теперь хочу попробовать сноуборд», — написала Туктамышева под видео с удачными попытками.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.