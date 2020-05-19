«100 кг тому назад». Жена Овечкина напомнила о своей безупречной фигуре в купальнике

Анастасия Шубская, супруга капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новую сторис в Instagram. Жена 34-летнего россиянина показала архивное видео в купальнике.

«Где-то 100 кг тому назад», — написала в сторис Анастасия, добавив эмоджи смеха.

Семья Овечкиных воспитывает сына Сергея. В феврале пара объявила о том, что ждет второго ребенка.

Как вам видео жены Овечкина? pic.twitter.com/LP8IxZvIo5 — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 19, 2020

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