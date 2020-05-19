«100 кг тому назад». Жена Овечкина напомнила о своей безупречной фигуре в купальнике
16:00
Анастасия Шубская, супруга капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новую сторис в Instagram. Жена 34-летнего россиянина показала архивное видео в купальнике.
«Где-то 100 кг тому назад», — написала в сторис Анастасия, добавив эмоджи смеха.
Семья Овечкиных воспитывает сына Сергея. В феврале пара объявила о том, что ждет второго ребенка.
Как вам видео жены Овечкина? pic.twitter.com/LP8IxZvIo5— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 19, 2020
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