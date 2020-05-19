  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

«100 кг тому назад». Жена Овечкина напомнила о своей безупречной фигуре в купальнике

16:00
Анастасия Шубская. Фото instagram.com
Анастасия Шубская. Фото instagram.com
Теги:

Анастасия Шубская, супруга капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новую сторис в Instagram. Жена 34-летнего россиянина показала архивное видео в купальнике.

«Где-то 100 кг тому назад», — написала в сторис Анастасия, добавив эмоджи смеха.

Семья Овечкиных воспитывает сына Сергея. В феврале пара объявила о том, что ждет второго ребенка.

«Утро невесты». Жена Овечкина Анастасия Шубская показала невероятно милое фото

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир