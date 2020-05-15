«Утро невесты». Жена Овечкина Анастасия Шубская показала невероятно милое фото

Анастасия Шубская, супруга капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 34-летнего российского хоккеиста показала фото со своей свадьбы.

«Утро невесты, день свадьбы, воспоминания», — написано в хештегах под постом Анастасии в Instagram.

Анастасия и Александр объявили о помолвке 1 сентября 2015. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак.