Латвия наказала свою главную теннисную звезду за матчи с россиянами. Остапенко лишили госфинансирования

В прибалтийской республике продолжают сходить с ума на почве антироссийских санкций.

Олимпийский комитет Латвии (ЛОК) прекращает финансирование спортсменов, которые соревнуются с представителями России и Белоруссии в коммерческих турнирах. Как сообщают СМИ прибалтийской республики, без пособия оставили теннисисток Елену Остапенко, Даниэлу Висмане и Дарью Семенистую, а также велогонщиков Тома Скуиньша и Криста Нейланда. По факту всех этих спортсменов принуждают к тому, чтобы отказываться выходить с нейтральными спортсменами из России на один корт или на одну трассу. Учитывая, что делает это не государственная структура, а общественная организация — это несомненный повод для того, чтобы наложить по линии МОК санкции на весь латвийский спорт.

Черный список

Скандальное решение (ЛОК) базируется на соглашении между этой организации с Министерством образования и культуры Латвии, заключенном 15 февраля нынешнего года. В нем говорится о том, что средства из госбюджета не должны выделяться спортсменам и официальными лицам, если они участвуют в соревнованиях вместе представителями России и Белоруссии, независимо от их статуса и решений международных федераций. Поскольку в теннисе и велоспорте (а также в шахматах, дзюдо, самбо и боксе) изначально не было тотального запрета на выступление россиян, первыми под раздачу попали именно представители этих видов спорта.

Елена Остапенко. Фото Global Look Press

Генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета Карлис Лейниекс уверяет, что постановление касается только коммерческих турниров (в случае с теннисом это фактически все соревнования, кроме Кубков Дэвиса и Билли Джин Кинг) и не затрагивает чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры и так далее. Более того, после консультаций с другими госструктурами запрет может быть скорректирован. Однако факт остается фактом — для того чтобы вернуться в программу бюджетного финансирования, спортсмены из Латвии должны отказаться соревноваться с представителями России и Белоруссии. А поскольку санкции вот-вот ослабят, компанию пяти атлетам в черном списке скоро могут составить и другие латвийские граждане.

В августе 2021 года Международная федерация дзюдо (IJF) наложила на Иран четырехлетнюю дисквалификацию за приказ бойцу Саиду Моллаи сдать поединок для того, что избежать встречи с представителем Израиля во время чемпионата мира-2019. По факту Олимпийский комитет Латвии сейчас предлагает делать то же самое и своим спортсменам. Так что аналогии с катастрофическими нарушением принципов фейр-плей ради политики и неспортивным поведением здесь напрашиваются сами собой. Даже на Украине сейчас нет таких жестких требований в отношении соревнований против россиян и белорусов. В теннисе некоторые украинцы отказываются от рукопожатий, также нарушая традиции вида спорта, но чтобы сниматься с матчей против россиян — такого нет с момента объявления нейтрального статуса.

Елена Остапенко. Фото Global Look Press

Позора и проблем больше, чем пользы

25-летяя Елена Остапенко сейчас 25-я ракетка мира. В 2017 году она выиграла «Ролан Гаррос», что стало главной победой для латвийского тенниса со времен Ларисы Савченко-Нейланд. С тех пор Остапенко пережила несколько взлетов и падений, сильно поправилась и поменяла стиль игры. Но в целом она остается одной из звезд женского тура, и навряд ли нуждается в госфинансировании для продолжения карьеры. Позора и проблем для нее в случае отказа от матчей с россиянками и белорусками точно будет больше. Так, на последнем турнире в Дубае Елена играла против Людмилы Самсоновой и Вероники Кудерметовой, Веры Звонаревой, а также Алены Соболенко.

Родители Елены — этнические украинцы, переехавшие жить в Латвию (отец теннисистки — бывший футболист запорожского «Металлурга»). Постоянная партнерша Остапенко в парном разряде — украинка Людмила Киченок. Однако никаких громких заявлений по политической повестке Елена в последнее время не делала. Хотя и неоднократно демонстрировала свою несдержанность на корте — в частности, устроив скандал во время недавнего Открытого чемпионата Австралии. Ранее федерация тенниса Латвии также отличилась, запретив участие россиян в турнирах ITF на территории своей страны (подобные санкции вводили только Великобритания и Эстония).

В прошлом году в Латвии полыхал скандал вокруг лидера сборной страны по художественной гимнастике Елизаветы Полстяной. Девушке отказали в госфинансировании из-за того, что у нее наряду с латвийским обнаружился российский паспорт. Отказываться от гражданства РФ Елизавета не стала и в итоге завершила карьеру, вернувшись в нашу страну. Санкции для спортсменов, выступающих в одних турнирах с россиянами, в настоящее время введены в немецких шахматах. Это стало одно из причин перебазирования нашей национальной федерации в Азиатский регион.