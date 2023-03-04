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«Человека нужно судить за поступки, а не по национальности». Звездный украинский теннисист поддержал россиян

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Олег Приходько.
Флаг ОКР.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Олег Приходько.
Фото Соцсети
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Почему второй номер мужского рейтинга Украины высказался против осуждений спортсменов из России.

Вторая ракетка Украины Олег Приходько высказался по поводу осуждения россиян. Но, в отличие от многих соотечественников, спортсмен поделился совершенно иной точкой зрения. Теннисист считает, что человека нужно судить за поступки, а не по национальности.

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Кто такой Приходько

Украинский теннисист пришел в спорт в возрасте 10 лет. Он начал заниматься теннисом в Днепропетровске. В настоящее время Олег занимает 121-ю строчку в рейтинге ATP. В прошлом году спортсмен провел три турнира в паре с россиянином Яном Бондаревским. И его нисколько не напрягало общественное давление — Приходько придерживается собственной позиции.

«Сыграл пару с россиянином, потому что он мой друг. Выступал именно с другом. Для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за поступки, а не по национальности», — приводит слова Олега портал «Большой теннис Украины».

Также спортсмен считает, что атлеты из России и Белоруссии должны участвовать в Олимпийских играх. «Спортсменам нужно давать шанс реализоваться. У большинства это единственная Олимпиада в жизни. Просто я ставлю себя на их место, и не хотелось бы, чтобы меня отстранили от самого важного события в моей жизни, к которому я шел всю жизнь», — заявил Приходько.

Флаг ОКР.
Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Почему у него другое мнение

При этом теннисист отметил, что со стороны национальной федерации страны были рекомендации не проводить игры с россиянами. Тем не менее следовать им Олег не стал. «Считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. К сожалению, наша федерация применяет опыт диссидентов из советского времени. Тогда людей осуждали за разногласия с общественными взглядами», — заявил Приходько.

Украинский теннисист также объяснил, почему придерживается именно такой позиции: во многом из-за того, что у него много знакомых из России. «У меня много друзей из России и Белоруссии. Моя девушка из России. Все они всячески мне помогают. Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок», — добавил спортсмен.

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Какая позиция у остальных

Позиция Приходько сильно отличается от мнений многих его украинских коллег. Почти все известные игроки из этой страны жестко настроены против россиян и белорусов. Так, украинка Марта Костюк на US Open отказалась пожимать руку экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко. В матче второго круга они лишь соприкоснулись ракетками.

Олег Приходько.
Фото Соцсети

А Леся Цуренко отказалась играть с представляющей Казахстан россиянкой Еленой Рыбакиной в Портороже. Были и более жесткие истории. Несколько украинских и подключившихся к ним западных СМИ опубликовали на своих сайтах скриншоты личных сообщений, которые написала в соцсетях российская теннисистка Анастасия Гасанова о конфликте на Украине.

На скриншотах сторис видно зеленую звездочку в правом верхнем углу, которая означает, что эти сообщения предназначались для друзей, а не для всех подписчиков спортсменки. Тем не менее украинцы начали требовать отстранения Анастасии от выступлений в женском туре.

На таком фоне высказывания Олега Приходько сильно выделяются. И хочется надеяться, что его позицию будет разделять все большее и большее количество людей.

Теннис
Олег Приходько
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