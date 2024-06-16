Самсонова выиграла титул, проведя два матча за один день! Героическая победа в Хертогенбоше

Людмила здорово начала травяной сезон, в финале обыграв чемпионку US Open.

Libema Open

Хертогенбош, Нидерланды

WTA 250. Финал

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Бьянка Андрееску (Канада) — 4:6, 6:3, 7:5

Людмила Самсонова в тяжелейшем трехсетовом матче обыграла Бьянку Андрееску в финале турнира в Хертогенбоше. Канадка оказала достойное сопротивление, несмотря на травму бедра, полученную в начале второго сета. Хотя даже больше героизма проявила россиянка, сыгравшая два матча за день. Это пятый титул в карьере Самсоновой и первый — с 2022 года.

Вспомнить Монреаль

Сезон у Людмилы Самсоновой пока складывается не лучшим образом. На семи турнирах, включая Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами и Рим, уроженка Оленегорска вылетела в первом круге. Со знаком плюс стоит выделить разве что турниры в Абу-Даби и Страсбуре, где вторая ракетка России дошла до полуфиналов. Но в наступившем травяном сезоне (покрытие, на котором Самсонова выиграла первый трофей на уровне WTA) Людмила с ходу заявила о своих амбициях остаться в топ-20 по итогам года (во второй части придется защищать много очков). В Хертогенбоше она дошла до полуфинала, не проиграв ни сета. Да, соперницы были не топовые (Алисон ван Эйтванк, Селин Наэф, Грет Миннен), но это случилось во многом из-за второго номера «посева» россиянки.

Екатерина Александрова. Фото Global Look Press

За выход в финал Самсонова играла с действующей чемпионкой Екатериной Александровой. В Нидерландах третья «сеяная» справилась с Ариной Родионовой, одним из главных открытий сезона Эминой Бектас и Робин Монтгомери. С Самсоновой Екатерина проиграла первый сет, но выиграла вторую партию на тай-брейке. Доиграть матч в субботу, 15 июня, нашим девушкам помешал дождь. Его перенесли на воскресенье: и в решающем сете Самсонова оказалась сильнее, разгромив соперницу (6:1).

В этот же день Людмиле предстояло играть и финал с Бьянкой Андрееску, накануне победившей Далму Галфи. Интересно, что это второй случай в карьере Самсоновой, когда она проводила полуфинал и финал в один день. В августе прошлого года она обыграла Елену Рыбакину на супертурнире в Монреале, но на решающий матч сил не осталось (всего один взятый гейм с Джессикой Пегулой, которая, кстати, была первой «сеяной» на Libema Open-2024).

Стоило надеяться, что в этот раз ситуация не повторится. Во-первых, в Канаде Самсонова сыграла два полноценных матча за день, а в Нидерландах только решающий сет с Александровой, который дался ей довольно просто. Во-вторых, соперница была далеко не из топ-10. Пегула в прошлом году проводила лучший сезон в карьере, Андрееску же только возвращается в тур. В конце мая чемпионка US Open сыграла первый матч за 10 месяцев. Такой долгий период она пропускала из-за стрессового перелома позвоночника, полученного на уже упомянутом турнире в Монреале.

Бьянка должна была вернуться в тур в Рабате, но в итоге ее первый матч после вынужденного простоя состоялся на «Ролан Гаррос» (по защищенному рейтингу). В Париже канадка переиграла Сару Соррибес-Тормо и свою подругу Анну Калинскую (разгромно проиграв первый сет). Ее продвижение в третьем круге остановила будущая финалистка «Шлема» Жасмин Паолини. Зарядившись уверенностью, Андрееску здорово начала и травяной сезон. По пути в финал Бьянка в том числе обыграла набравшую форму Наоми Осаку.

Людмила Самсонова. Фото Global Look Press

Травма и качели

Букмекеры считали фавориткой Самсонову, однако первый сет у нее откровенно не удался. Россиянка очень слабо действовала на своей подаче, позволив сопернице сделать два брейка на старте (2:3). Андрееску не упустила этого преимущества, хотя ближе к концовке партии Людмила все-таки начала демонстрировать свои фирменные удары справа и хороший процент попадания первым мячом.

Старт второго сета показал, что россиянка просто так не отдаст титул. Ей удалось сделать быстрый брейк, а затем и закрепить преимущество на своей подаче. При счете 0:3 Бьянка взяла медицинский перерыв и после продолжительной работы с физиотерапевтом вернулась на корт с перемотанным бедром. Эта пауза пошла представительнице Канады только на пользу. Вскоре она смогла сделать обратный брейк (2:3), демонстрируя фирменную мощь. Все решилось в шестом гейме, когда Самсонова смогла еще раз забрать подачу Бьянки. Сет же удалось взять с третьего сетбола в десятом гейме (первую попытку Людмила упустила, сделав двойную ошибку).

В решающей партии Андрееску выиграла первый гейм на своей подаче, который продолжался около 8 минут — уникальная ситуация на траве. Видимо, это отняло у канадки очень много сил. Следующие три гейма она отдала. Не обошлось и без доли везения. В решающий момент третьего гейма за Самсонову сыграл трос, а в четвертом она смогла чудом добежать до классного дропшота канадки (3:1). Увы, но этого задела не хватило, чтобы спокойно довести дело до победы. В восьмом гейме Бьянка заработала два брейк-пойнта и со второй попытки смогла сравнять счет (4:4).

Следом уже Самсонова заработала два брейк-пойнта, однако Андрееску двумя виннерсами смогла отыграться. На «ровно» россиянка заработала еще один брейк-пойнт, а Бьянка всем видом показывала, как ей тяжело передвигаться с болями в бедре. Тем не менее решающие розыгрыши девятого гейма остались именно за канадкой (5:4).

Спустя несколько минут у Людмилы вновь был шанс взять подачу соперницы — канадка начала с 0:30 и двойной ошибки. Три брейк-пойнта и долгожданный второй брейк в решающем сете после шикарного укороченного. Самсонова вышла подавать на матч под крики «Люда, давай». И россиянка провела практически идеальный гейм: эйс и два красивых виннерса. Людмила смогла сравнять счет в личном противостоянии с Бьянкой и взять важный титул.