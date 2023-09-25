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Сегодня, 13:21

Звонарева обыграла Бултер и вышла во второй круг турнира в Нинбо

Алина Савинова
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Российская теннисистка Вера Звонарева в трех сетах обыграла британку Кэти Бултер в первом круге турнира в Нинбо (Китай) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 3 часа 13 минут.

Звонарева 3 раза подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Бултер 1 эйс, 12 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей россиянки станет Клара Таусон из Дании.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия, WC) — Кэти Бултер (Великобритания, 7) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)

Теннис
Вера Звонарева
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