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Сегодня, 14:21

Блинкова вышла во второй круг турнира в Нинбо, обыграв Грунчакову

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла представительницу Словакии Викторию Грунчакову в первом круге турнира в Нинбо — 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Во втором круге турнира россиянка сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Испания) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия, 4) — Виктория Грунчакова (Словакия, Q) — 6:3, 7:5

Теннис
Анна Блинкова
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