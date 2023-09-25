Блинкова вышла во второй круг турнира в Нинбо, обыграв Грунчакову
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла представительницу Словакии Викторию Грунчакову в первом круге турнира в Нинбо — 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Во втором круге турнира россиянка сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Испания) — Линда Фрухвиртова (Чехия).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия, 4) — Виктория Грунчакова (Словакия, Q) — 6:3, 7:5
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