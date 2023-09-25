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Сегодня, 13:03

Путинцева одержала победу над Сэвилл в первом круге турнира в Нинбо

Алина Савинова
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Представительница Казахстана Юлия Путинцева в двух сетах обыграла Дарью Сэвилл, выступающую за Австралию, в первом круге турнира в Нинбо — 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

Следующим соперником Путинцевой станет победительница матча Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 2).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:4, 6:1

Теннис
Юлия Путинцева
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