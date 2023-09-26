Звонарева и Зигемунд обыграли пару Рахимовой и Лансере на турнире в Нинбо

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграли дуэт россиянок Камиллы Рахимовой и Софьи Лансере в первом круге парного турнира в Нинбо (Китай) — 6:3, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 1 минуту.

Во втором круге Звонарева и Зигемунд сыграют с парой Натела Дзаламидзе/Куинн Глисон (Грузия/США).

В другой игре российская теннисистка Яна Сизикова в паре с американкой Сабриной Сантамарией не сумела обыграть пару Виктория Грунчакова/Аранча Рус (Словакия/Нидерланды) — 2:6, 4:6.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 1) — Софья Лансере/Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 6:0

Виктория Грунчакова/Аранча Рус (Словакия/Нидерланды) — Сабрина Сантамария/Яна Сизикова (США/Россия, 3) — 6:2, 6:4