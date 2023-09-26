Шнайдер победила Чжосюань и встретится с Рахимовой во втором круге турнира в Нинбо
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Нинбо (Китай).
В первом круге россиянка победила китаянку Бай Чжосюань в трех сетах — 6:4, 1:6, 6:2.
Соперницей Шнайдер во втором круге станет еще одна представительница России Камилла Рахимова.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) — Бай Чжосюань (Китай, Q) — 6:4, 1:6, 6:2
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