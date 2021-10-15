Жабер, обыгравшая Калинскую, вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
03:06
Тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она выиграла у Анетт Контавейт из Эстонии.
Напомним, в четвертом круге Жабер переиграла российскую теннисистку Анну Калинскую — 6:2, 6:2.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Онс Жабер (Тунис, 12) — Анетт Контавейт (Эстония) — 7:5, 6:3
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