Жабер, обыгравшая Калинскую, вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она выиграла у Анетт Контавейт из Эстонии.

Напомним, в четвертом круге Жабер переиграла российскую теннисистку Анну Калинскую — 6:2, 6:2.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 12) — Анетт Контавейт (Эстония) — 7:5, 6:3