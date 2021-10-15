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Жабер, обыгравшая Калинскую, вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

03:06

Тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она выиграла у Анетт Контавейт из Эстонии.

Напомним, в четвертом круге Жабер переиграла российскую теннисистку Анну Калинскую — 6:2, 6:2.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 12) — Анетт Контавейт (Эстония) — 7:5, 6:3

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Евгений Козинов все материалы автора
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