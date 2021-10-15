Кудерметова и Рыбакина вышли в финал турнира в Индиан-Уэлльса
02:02
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах они переиграли Людмилу Киченок и Елену Остапенко — 6:4, 6:3.
Ранее в финал вышли тайка Си Сувэй и бельгийка Элисе Мертенс. Матч состоится 16 октября.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — 6:4, 6:3
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