Кудерметова и Рыбакина вышли в финал турнира в Индиан-Уэлльса

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах они переиграли Людмилу Киченок и Елену Остапенко — 6:4, 6:3.

Ранее в финал вышли тайка Си Сувэй и бельгийка Элисе Мертенс. Матч состоится 16 октября.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — 6:4, 6:3