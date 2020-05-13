Ястремская не пропадет без тенниса. Она запела

Украинка Даяна Ястремская сообщила, что записала песню под названием «Тысячи меня». Все средства с ее продажи пойдут в благотворительный фонд теннисистки.

— Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту, за которой туманная неизведанность! — написала Ястремская в своем Instagram. — Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие,к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты! Когда-то мне казалось, что петь — это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой МЕНЯ! Мечтайте и верьте в свои силы. Спасибо всем за поддержку, кто помог реализовать этот трек.