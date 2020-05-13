Ястремская не пропадет без тенниса. Она запела
Украинка Даяна Ястремская сообщила, что записала песню под названием «Тысячи меня». Все средства с ее продажи пойдут в благотворительный фонд теннисистки.
— Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту, за которой туманная неизведанность! — написала Ястремская в своем Instagram. — Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие,к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты! Когда-то мне казалось, что петь — это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой МЕНЯ! Мечтайте и верьте в свои силы. Спасибо всем за поддержку, кто помог реализовать этот трек.
Ссылка на прослушивание в шапке профиля??? Многомерность или тысячи меня??Иногда мы думаем,что никогда не перешагнем черту за которои? туманная неизведанность! Нам просто не хватит внутреннего ресурса,силы или поддержки родных) Многие ,к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты! Когда-то мне казалось,что «петь"-это не про меня ??? А сегодня у меня праздник, рождение моеи? маленькои? мечты,рождение совершенно новои? МЕНЯ! ? Мечтаи?те и верьте в свои силы?? Благодарю всех причастных за поддержку и профессионализм? #DY #ТысячиМеня #премьера2020 #13мая #ThousandsOfMe #premiere2020 #13may