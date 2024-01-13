Янчук назвал досадным поражение Касаткиной в финале турнира в Аделаиде

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что россиянка Дарья Касаткина имела высокие шансы на победу в финале турнира в Аделаиде против представительницы Латвии Елены Остапенко.

«Досадное поражение, перед финалом мне казалось, что шансы Касаткиной выше. Она играла разнообразнее соперницы, но сегодня этого не хватило. Касаткина еще не вышла на пик формы, думаю, она еще прибавит на Открытом чемпионате Австралии, но она провела неплохой турнир, этот результат добавит ей уверенности», — приводит ТАСС слова Янчука.

Остапенко победила Касаткину со счетом 6:3, 6:2. Турнир в Аделаиде проходил с 8 по 13 января.

26-летняя латвийская теннисистка завоевала 6-й титул WTA в одиночном разряде. По итогам недели она вернется в топ-10.