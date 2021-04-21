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Якупович и Сизикова выбили Данилину и Рахимову с парного турнира WTA в Стамбуле

18:24

Словенка Далила Якупович и россиянка Яна Сизикова обыграли Анну Данилину из Казахстана и Камиллу Рахимову из России в матче первого круга парного турнира WTA в Стамбуле (Турция) — 6:3, 3:6, 10:6.

Во втором круге Якупович и Сизикова встретятся с Вероникой Кудерметовой и Элизой Мертенс.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Далила Якупович/Яна Сизикова (Словения/Россия) — Анна Данилина/Камилла Рахимова (Казахстан/Россия) — 6:3, 3:6, 10:6

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