Якупович и Сизикова выбили Данилину и Рахимову с парного турнира WTA в Стамбуле
18:24
Словенка Далила Якупович и россиянка Яна Сизикова обыграли Анну Данилину из Казахстана и Камиллу Рахимову из России в матче первого круга парного турнира WTA в Стамбуле (Турция) — 6:3, 3:6, 10:6.
Во втором круге Якупович и Сизикова встретятся с Вероникой Кудерметовой и Элизой Мертенс.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Далила Якупович/Яна Сизикова (Словения/Россия) — Анна Данилина/Камилла Рахимова (Казахстан/Россия) — 6:3, 3:6, 10:6
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