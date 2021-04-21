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Потапова вылетела во втором круге турнира в Стамбуле

19:05
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Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла румынке Соране Кирсте в матче второго круга турнира WTA в Стамбуле — 6:7 (6:8), 4:6.

В четвертьфинале турнира Кирстя сыграет с победителем пары Вера Звонарева — Фиона Ферро.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:4

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