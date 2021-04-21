Потапова вылетела во втором круге турнира в Стамбуле
19:05
Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла румынке Соране Кирсте в матче второго круга турнира WTA в Стамбуле — 6:7 (6:8), 4:6.
В четвертьфинале турнира Кирстя сыграет с победителем пары Вера Звонарева — Фиона Ферро.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:4
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