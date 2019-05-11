"Я совершаю ошибки, но это новый урок, который дает жизнь!" Мотивирующий пост Павлюченковой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую фотографию в своем Инстаграме. На снимке теннисистка позирует в эффектном белье.

– С возрастом понимаешь, насколько важно иметь свое мнение и не зацикливаться на мнении других людей, ведь все видят и понимают жизнь по-разному. Я совершаю ошибки, но это новый урок, который дает жизнь! В этом и есть счастье, я думаю – это свобода! – написала Павлюченкова.

Павлюченкова - победительница 17 турниров WTA (12 – в одиночном разряде); трёхкратная финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России.