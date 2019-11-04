«Я разваливаюсь на части». Халеп пожаловалась на усталость

Румынка Симона Халеп, поднявшаяся на четвертую строчку в обновленном рейтинге WTA, отметила, что очень устала.

— В этом сезоне я вовсе не разочарована собой, — цитирует Tennis 365 Халеп. — Он примерно такой же, как прошлый. На тренировках мне нужно работать более стабильно. Чувствую психологическую и физическую усталость. Может, это потому, что я в течение шести лет остаюсь на вершине, у меня ни разу не было перерыва более трех недель. Я разваливаюсь на части.