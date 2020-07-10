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WTA следом за ATP сменила систему расчета рейтинга из-за коронавируса

10 июля 2020, 05:37
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый правила рассчета рейтинга на сезон. Изменения сделаны из-за пандемии коронавируса.

До конца 2020 года очки ни у кого списываться не будут. При этом, теннисистки смогут зарабатывать баллы, если их результаты на оставшихся соревнованиях сезона будут лучше, чем в минувшем году.

Таким образом, рейтинг будет состоять из 16 лучших результатов с 16 марта 2019 по декабрь 2020 года.

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