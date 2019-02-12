Возняцки и Гарсия снялись с турнира Дохе

Датчанка Каролина Возняцки снялась с турнира Qatar Total Open в Дохе, сообщает официальный сайт WTA. Причиной стало вирусное заболевание у 28-летний теннисистки. Возняцки должна была сыграть с чешкой Каролиной Муховой и была посеяна под шестым номером. Теперь вместо нее выступит австралийка Саманта Стосур.

Также не примет участия в турнире француженка Каролин Гарсия. Такое решение она приняла за пару часов до своего матча против Леси Цуренко. 25-летняя спортсменка получила травму ноги. Место Гарсии займет испанка Лара Арруабаррена.

Напомним, что Qatar Total Open пройдет с 11 по 16 февраля.