Веснина оценила шансы Кудерметовой на победу над Свентек в полуфинале турнира в Дохе

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о шансах Вероники Кудерметовой в матче с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

«У Вероники хорошие шансы на победу над Свентек. Главное оружие Кудерметовой — подача. Ига не любит играть с теннисистками, которые имеют преимущество, — как Рыбакина и Соболенко. Вероника относится к разряду теннисисток, которые играют в мощный и атакующий теннис. Еще одна важная деталь — количество невынужденных ошибок. К сожалению, у Вероники таких ошибок набирается достаточно большое количество. Если получится их сократить, при этом подавая активно и с хорошим процентом первой подачи, то у Вероники есть все шансы на победу. У Кудерметовой есть все удары: умеет играть как на задней линии, так и с лета. Или может пойти вперед и закончить розыгрыш. Шансы на победу действительно высокие. Правда, в Дохе покрытие достаточно медленное — это чуть на руку Свентек. Но Вероника уже долгое время показывает хороший теннис. Будем надеяться, что она победит», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

16 февраля Кудерметова обыграла американку Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе. В полуфинале соревнований россиянка сыграет со Свентек. Матч пройдет 17 февраля.