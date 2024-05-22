Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Польши Магде Линетт в матче второго круга турнира в Страсбурге — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.
Игра продолжалась 2 часа 57 минут. На счету россиянки, занимающей 18-е место в рейтинге WTA, 3 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 16. Ее соперница оформила 10 эйсов, допустила 4 двойные и реализовала 6 брейков из 12.
В четвертьфинале турнира Линетт сыграет с американкой Мэдисон Кис.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия, 6) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3
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