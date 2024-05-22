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Сегодня, 14:44

Стала известна соперница Самсоновой в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Владислав Корегин
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Людмила Самсонова.
Фото Getty Images

Теннисистка из Бразилии Беатрис Хаддад Майя вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, победив Эмму Наварро из США со счетом 6:4, 7:6 (7:1).

Игра продолжалась 2 часа 17 минут. В прошедшей встрече бразильянка оформила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. У ее соперницы 2 подачи навылет, 3 двойные и 6 реализованных брейков из 17.

В матче за выход в полуфинал турнира Хаддад Майя сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2) — Эмма Наварро (США) — 6:4, 7:6 (7:1)

Теннис
Беатрис Хаддад Майя
Людмила Самсонова
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