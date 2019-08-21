Ван Цян вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке, где может сыграть с Блинковой

Китаянка Ван Цян, посеянная на турнире в Нью-Йорке (США) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв француженку Фиону Ферро — 6:1, 6:4.

За право выйти в полуфинал Ван Цян сразится с победительницей противостояния Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Анна Блинкова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA NYJTL Bronx Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Цян (Китай, 1) — Фиона Ферро (Франция, Q) — 6:1, 6:4