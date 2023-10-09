Украинка Калинина сыграет с Кудерметовой или Звонаревой во втором круге турнира в Чжэнчжоу
Украинка Ангелина Калинина победила австралийку Эллен Перес в первом круге турнира в Чжэнчжоу (Китай) — 6:1, 6:3.
Во втором круге Калинина встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Вера Звонарева (Россия, Q).
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) — Эллен Перес (Австралия, Q) — 6:1, 6:3
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