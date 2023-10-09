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Сегодня, 17:03

Украинка Калинина сыграет с Кудерметовой или Звонаревой во втором круге турнира в Чжэнчжоу

Руслан Минаев
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Украинка Ангелина Калинина победила австралийку Эллен Перес в первом круге турнира в Чжэнчжоу (Китай) — 6:1, 6:3.

Во втором круге Калинина встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Вера Звонарева (Россия, Q).

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Эллен Перес (Австралия, Q) — 6:1, 6:3

Теннис
Ангелина Калинина
Вера Звонарева
Вероника Кудерметова
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