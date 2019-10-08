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Турнир в Тяньцзине. Ван Цян обыграла Родионову, Ястремская выиграла у Чжу Линь

12:50

Китайская теннисистка Ван Цян обыграла австралийку Арину Родионову (6:3, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай). Украинка Даяна Ястремская обыграла китаянку Чжу Линь (6:2, 6:3).

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Цян (Китай, 2) — Арина Родионова (Австралия, Q) — 6:3, 6:4

Даяна Ястремская (Украина, 3) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 6:3

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