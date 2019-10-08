Турнир в Тяньцзине. Ван Цян обыграла Родионову, Ястремская выиграла у Чжу Линь
12:50
Китайская теннисистка Ван Цян обыграла австралийку Арину Родионову (6:3, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай). Украинка Даяна Ястремская обыграла китаянку Чжу Линь (6:2, 6:3).
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Цян (Китай, 2) — Арина Родионова (Австралия, Q) — 6:3, 6:4
Даяна Ястремская (Украина, 3) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 6:3
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