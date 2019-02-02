Томлянович обыграла Зиданшек и вышла в финал турнира в Хуахине

Австралийка Айла Томлянович вышла в финал WTA турнира в Хуахине (Таиланд). В полуфинальном матче она обыграла Тамару Зиданшек из Словении - 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В финале турнира Томлянович сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) - Магда Линетт (Польша).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Toyota Thailand Open presented by E@
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Айла Томлянович (Австралия, 6) - Тамара Зиданшек (Словения) - 6:4, 6:1
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