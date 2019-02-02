Томлянович обыграла Зиданшек и вышла в финал турнира в Хуахине

Австралийка Айла Томлянович вышла в финал WTA турнира в Хуахине (Таиланд). В полуфинальном матче она обыграла Тамару Зиданшек из Словении - 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В финале турнира Томлянович сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) - Магда Линетт (Польша).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Toyota Thailand Open presented by E@

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Айла Томлянович (Австралия, 6) - Тамара Зиданшек (Словения) - 6:4, 6:1