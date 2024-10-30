Бублик проиграл Руне во втором круге турнира в Париже

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира АТР 1000 в Париже.

В матче второго раунда 27-летний спортсмен в двух сетах уступил Хольгеру Руне из Дании — 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Следующим соперником Руне будет либо француз Артур Казо, либо американец Бен Шелтон.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 13) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:2